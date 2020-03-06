Nijerya Ordusu Operasyon Sözcüsü Aminu İliyasu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Borno eyaletine bağlı Damboa bölgesinde Boko Haram'a yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.

Operasyonda 19 terör örgütü üyesinin öldürüldüğü bilgisini paylaşan İliyasu, çok sayıda teröristin yaralı olarak kaçtığını, çok sayıda mühimmatın da ele geçirildiğini kaydetti.

İliyasu, operasyonda 3 askerin yaşamını yitirdiğini, 4 askerin de yaralandığını söyledi.

Şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi.

Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.