ABD’nin New York kentinde yer alan Rochester'daki Main Street Armory adlı eğlence mekanında dün gece GloRilla ve Finesse2tymes adlı sanatçıların sahne aldığı konserde yaşanan izdihamda 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı.

Rochester Polis Departmanı Şefi David Smith yaptığı açıklamada, izdihamın nedeninin henüz bilinmediğini ifade ederek, “Kalabalığın paniğe kapılmasına silah seslerinin neden olduğuna dair bazı raporlar var` dedi.

Polisin silah seslerine dair iddiaları destekleyecek kanıtlara ulaşamadığını aktaran Smith, "Olay yerinde ateş edildiğine, birinin vurulduğuna veya bıçaklandığına dair herhangi bir kanıtımız yok" dedi.

Binanın içinde ağır şekilde yaralanmış 3 kadın tespit edildiğini ifade eden Smith, bu kadınlardan birinin hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı.

Smith, diğer iki kadının sağlık durumunun kritik olduğunu ve 7 kişinin hayati tehlikesi olmayan yaralarla hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

ABD'nin Texas eyaletine bağlı Houston kentinde 6 Kasım 2021’de düzenlenen Astroworld Müzik Festivali'nin açılış gecesinde Travis Scott'ın konserinde çıkan izdihamda da 10 kişi hayatını kaybetmişti.