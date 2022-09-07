ABD'de soruşturmalar ve siyasi kutuplaşmanın yarattığı tartışma ortamı sert suçlamalarla devam ediyor.

Ülkedeki Kongre seçimi Bu tartışmaların gölgesinde yaklaşıyor.

Birleşik Devletler tarihinin en kritik ara seçimlerinden birine 2 ay kaldı.

Halef ile selef arasındaki söz düellosu kızışıyor

Cumhuriyetçi ve Demokratik Partili adaylar meydanı hareketlendirirken, halef ile selef arasındaki söz düellosu da kızışıyor. Biden ve Trump birbirlerini ülke ve demokrasi için tehlike olarak tanımlıyor. Bu siyasi kutuplaşma ve ekonominin durumundan rahatsız amerikalı seçmen, önceki seçimlere kıyasla sandığa daha ilgili görünüyor.

ABD'de 8 Kasım'da Meclisin tamamı Senato'nun da üçte biri için seçim yapılacak.

Seçim, Kongre'de çoğunluğu elinde bulunduran Demokratlar için de güven oylaması niteliğinde.

Başkan Biden'ın popülaritesi azalıyor.

Sert tartışmaların gölgesinde meydanlar hareketlendi

Soruşturmalar ile artan siyasi kutuplaşma ve ekonominin durumu Demokratların Kongre'de çoğunluğu kaybetme olasılığını gündeme getiriyor.

Washington DC'de TRT Haber'e konuşan Amerikalıların söylemleri bu yaklaşımı doğruluyor.

ABD'li bir kişi, "Amerika'da bugün görülen adaletsizlikler büyük sorun. ABD'de adalet sistemi silah gibi kullanılıyor ve saldırıya uğruyoruz. Bunu söylemekten nefret ediyorum ama FBI birçok açıdan KGB gibi hareket ediyor. Siyasi ajandası var." değerlendirmesini yaptı.

Bir başka ABD'li ise, "Partiler arasındaki bölünmüşlük ve kutuplaşma bence en büyük sorunumuz. Birlik yok." dedi.

Amerikalı seçmen yalnız siyasi tartışmanın geldiği seviyeden ve soruşturmalardan değil, ekonominin durumundan da rahatsız.

Bir başka kişi, "En büyük sorun ekonomi. Birçok ürünün fiyatı artıyor. Bazı iş yerleri hala kapalı." diye konuştu.

Kasımdaki Kongre seçimi Biden'ın kalan 2 yılını ve 2024 seçimi öncesi siyasi tabloyu önemli ölçüde etkileyecek.