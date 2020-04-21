Olay Colorado eyaletinin Denver kentinde yaşandı.

Koronavirüs salgını sebebiyle uygulanan karantinaya tepki gösteren bir grup, araçlarıyla caddelere çıktı.

Bunun üzerine bir sağlık çalışanı, konvoydaki bir aracın önüne geçerek karşı protesto gerçekleştirdi.

Araçtaki kadının, yolu kesen sağlık çalışanına "Sen işe gidiyorsun, ben neden gidemiyorum?" dediği duyuldu.

O anlar amatör kamera tarafından kaydedildi.

İşsizlik ödeneği başvuruları artıyor

ABD'de salgına karşı uygulanan tedbirler sonucu, işsizlik ödeneğine başvuranların sayısı 22 milyonu buldu.

Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı verilere göre, COVID-19 nedeniyle ülkede şu ana kadar 42 bin 364 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı ise 787 bini aşmış durumda.