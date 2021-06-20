Haber Giriş: 20 Haziran 2021 Pazar 12:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD'de kamyonet, bisiklet parkuruna daldı: 6 yaralı
[Fotoğraf: Reuters]
ABD'nin Arizona eyaletinde, bir kişinin kamyonetiyle bisiklet yarışına dalması sonucu aralarında yarışçıların olduğu 6 kişi yaralandı.
Yetkililer, Arizona'ya bağlı Show Low kasabasında yerel saatle 07.25'te kamyonet sürücüsünün bisiklet yarış parkuruna daldığını duyurdu.
Olay yerinden kamyonetiyle kaçan saldırgan vurularak yakalandı, saldırıda yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.
[Fotoğraf: Reuters]
Kamyonetin daldığı yarış alanındaki çok sayıda bisiklet hasar görürken yarışçılara ait bisiklet kaskları ve ayakkabılar etrafa saçıldı.
Saldırganın hayati tehlikesinin devam ettiği bilgisi paylaşıldı.
Kasaba Sözcüsü Grace Payne, basına yaptığı açıklamada, "(Saldırının) Nedenini bilmiyoruz." dedi.
Etiketler: ABD
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