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Dünya
AA 21.08.2024 06:09

ABD'de jürinin yolsuzluktan suçlu bulduğu Senatör Menendez'in istifa süresi doldu

ABD'de, jürinin rüşvet davasında suçlu bulduğu Senatör Bob Menendez'in istifası bugün itibariyle yürürlüğe girdi.

ABD'de jürinin yolsuzluktan suçlu bulduğu Senatör Menendez'in istifa süresi doldu

New Jerseyli seçmenlerin üç defa ABD Senatosu için oy verdiği Senatör Menendez'in, geçen ay açıkladığı istifa tarihi bugün mesai saatinin bitimiyle tamamlandı.

Bob Menendez, ABD Senatosu'nda geçirdiği 18 yıl, 7 ay ve 4 günle New Jersey tarihinin en uzun süre görev yapan dördüncü senatörü oldu.

Menendez'in 16 Ağustos'ta Senato'daki koltuğunu bağımsız olarak temsil etmekten vazgeçtiğini açıklamasının ardından, New Jersey Valisi Phil Murphy, Demokrat Senatörden boşalan koltuk için Personel Daire Başkanı George Helmy'yi atayacağını duyurdu.

Helmy'nin, Senato'nun yaz tatili dönüşü toplanacağı 9 Eylül'de yemin ederek başlayacağı geçici görevi (5 Kasım seçimlerinde seçilecek yeni hükümetin görevi devralacağı tarih olan) 3 Ocak 2025'te tamamlanacak.

Yolsuzluk ve rüşvet suçlamalarından suçlu bulunmuştu

ABD'de hakkındaki rüşvet ve yolsuzluk suçlamalarıyla yargılanan eski Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı, New Jersey Senatörü Menendez, 16 Temmuz'da New York'taki mahkeme jürisi tarafından suçlu bulunmuştu.

Mahkeme jürisi, Menendez'in rüşvet almak, hakkındaki soruşturmalara yönelik baskı yaparak adaleti engellemek ve yabancı ülke için faaliyetlerde bulunmak iddialarını kapsayan 16 ayrı suçlamanın tamamından suçlu olduğuna karar vermişti.

Menendez'in suçlu bulunduğu maddelerin her biri için 20 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabileceği belirtildi.

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