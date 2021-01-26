Haber Giriş: 26 Ocak 2021 Salı 12:25Son Güncelleme: Kaynak: DHA
ABD'de itfaiye erinin başına klima düştü
ABD’de yangına müdahale etmeye giden itfaiye erinin başına klima düştü.
New York İtfaiye Departmanı'nda görevli itfaiye eri, Brooklyn’in Bensonhurst semtinde bir binada çıkan yangını söndürmeye çalıştığı sırada başına klima düştü.
Kafasına düşen klima nedeniyle yere yığılan itfaiyecinin yardımına ise ekip arkadaşları koştu.
İtfaiye erinin durumunun ağır olduğu açıklandı.
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