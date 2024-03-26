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Dünya
AA 26.03.2024 11:05

ABD'de işten çıkarma dalgasına yeni şirketler ekleniyor

ABD'de geçen yıldan bu yana hız kesmeden devam eden işten çıkarmalar, şirketlerin verimliliği artırma ve maliyetleri düşürme çabaları nedeniyle artmaya devam ediyor.

ABD'de işten çıkarma dalgasına yeni şirketler ekleniyor
[Fotograf: Reuters]

Enflasyon karşısında yükselen faiz oranları ve küresel ekonomik belirsizliklerin baskısı altındaki şirketler, "kemer sıkma" politikalarını sürdürüyor.

Daha az kaynakla daha fazlasını yapma hedefindeki şirketler, personel sayısını azaltırken verimliliğe odaklanıyor.

Şirketlerin yapay zeka ve otomasyona yönelmesi de işten çıkarma nedenleri arasında gösteriliyor.

Yapay zeka heyecanı, şirketlerin kaynaklarını bu alanda yoğunlaştırmasına ve iş güçlerinde otomasyonu artırmasına yol açıyor.

İşten çıkarmalar şubatta yüzde 9 arttı

Chicago merkezli küresel bir işe yerleştirme ve kariyer geçişi firması olan Challenger, Gray&Christmas'ın verilerine göre, ABD'de işten çıkarılanların sayısı şubatta geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9 artarak 84 bin 638'e çıktı. Bu sayı geçen yıl mart ayından sonraki en yüksek seviye oldu.

Ülkede işten çıkarılanların sayısı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 98 artarak 721 bin 677'ye ulaşmıştı.

Teknolojiden imalata, finansal hizmetlerden perakendeye kadar pek çok sektörden şirket çalışan sayısında azalmaya giderken, işten çıkarmaların teknoloji sektöründe yoğunlaşmaya devam ettiği görüldü. Challenger, Gray&Christmas verilerine göre, teknoloji sektöründe 12 bin 412'si şubat ayında olmak üzere bu yıl toplam 28 bin 218 kişi işten çıkarıldı.

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