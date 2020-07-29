Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
ABD'de iş yerinde çıkan yangın 5 binaya daha sıçradı
[Fotoğraf: Reuters]
ABD'nin San Francisco kentinde bir iş yerinde çıkan yangın çevredeki binalara da sıçradı. Onlarca itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. 1 itfaiye eri, söndürme çalışmaları sırasında yaralandı.
ABD'nin California eyaletine bağlı San Francisco kentinde bulunan bir iş yerinde yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın, çevredeki 5 binaya daha sıçradı. Binalar derhal boşaltıldı.
Söndürme çalışmalarına 100'den fazla itfaiye eri katıldı
Olay yerine 30 itfaiye aracıyla 100'den fazla itfaiye eri sevk edildi.
Uzun uğraşlar sonucu yangın kontrol altına alındı.
[Fotoğraf: Reuters]
1 itfaiye eri yaralandı
Müdahale sırasında 1 itfaiye eri yaralandı.
Yanan binaların yanı sıra San Francisco Bölge Şerifine ait birimin bulunduğu bina da zarar gördü.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Etiketler: abd San Francisco yangınSon Güncelleme: 29 Temmuz 2020 Çarşamba 08:36
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