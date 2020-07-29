Tel Aviv'de binlerce kişi Netanyahu hükümetini protesto etti
İsrail'de Netanyahu hükümetini protesto gösterileri devam ediyor. Tel Aviv'de binlerce kişi, hakkındaki yolsuzluk davası ve salgınla mücadeledeki başarısızlığı nedeniyle Netanyahu’nun istifasını istedi.
Netanyahu maskesi giydiler, ellerini kelepçelediler.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu karşıtı protestolar devam ediyor.
Göstericiler Netanyahu'nun istifasını istiyor
Binlerce kişi, Tel Aviv'de Kamu Güvenliği Bakanı Amir Ohana'nın evinin önünde toplandı.
Netanyahu hakkındaki yolsuzluk davası ile hükümetin koronavirüs salgınıyla mücadeledeki başarısızlığına tepki gösterdi.
Protestocular, Netanyahu'ya tepkilerini "suç başbakanı" yazılı tişörtler giyerek gösterdi.
Yolları kapatan göstericiler, Netanyahu'nun istifasını istedi.
Bazı göstericiler gözaltına alındı
Yürüyüşe geçen protestocular İsrail güçleri tarafından atlı birliklerle adım adım takip edildi.
Göstericilerle polis arasında arbede yaşandı. Bazı göstericiler gözaltına alındı.