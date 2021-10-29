17 Haziran 2015'te ABD'de ülke tarihinin en büyük katliamlarından biri yaşandı.

Güney Carolina'da siyahilere ait 200 yıllık bir kiliseye, beyaz ırkçı saldırgan Dylann Roof tarafından düzenlenen saldırıda 9 kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Mağdurlara toplam 88 milyon dolar ödenecek

Olayda hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve sağ kalan mağdurlara ödenecek tutar konusunda 6 yıl sonra anlaşma sağlandı.

ABD Adalet Bakanlığı, hayatını kaybedenlerin yakınlarına 6 ile 7 buçuk milyon dolar, saldırıdan sağ çıkanlara ise 5 milyon dolar ödeme yapılacağını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, mağdurlara toplam 88 milyon dolar ödeme yapılacağı belirtildi.

Nefret suçundan ölüm cezası alan ilk kişi

Irkçı saldırgan Dylann Roof, 2015'te düzenlediği saldırının ardından ırkçı bir manifesto yayımlamıştı.

Cinayeti işlediği tarihte 21 yaşında olan Roof federal bir nefret suçundan ölüm cezası alan ilk kişi olarak ölüme mahkum edilmişti.