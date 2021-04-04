Georgia eyaletinde, bir inek kamyon kasasından otobana düştü.

İnek, çevredekilere heyecan dolu anlar yaşattı.

Sürücüler seferber oldu

Sürücüler, kaçak ineği yakalamak için seferber oldu.

Kimi aracını ineğin önüne kırdı, kimi geçişini engellemek için aracıyla yolu kapattı.

İnek yakalanamayınca polis devreye girdi

İhbar üzerine ineğin peşine polis de düştü. Sonunda kaçak inek yakalandı.

Polisin iple bağladığı inek, sahibine teslim edildi