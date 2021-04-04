Haber Giriş: 4 Nisan 2021 Pazar 17:34Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
ABD'de inek otobanı birbirine kattı
ABD'nin Georgia eyaletinde bir kamyon kasasından düşen inek, sürücülere zor anlar yaşattı. İnek yakalanamayınca polis devreye girdi. O anlar kameralar tarafından kaydedildi.
Georgia eyaletinde, bir inek kamyon kasasından otobana düştü.
İnek, çevredekilere heyecan dolu anlar yaşattı.
Sürücüler seferber oldu
Sürücüler, kaçak ineği yakalamak için seferber oldu.
Kimi aracını ineğin önüne kırdı, kimi geçişini engellemek için aracıyla yolu kapattı.
İnek yakalanamayınca polis devreye girdi
İhbar üzerine ineğin peşine polis de düştü. Sonunda kaçak inek yakalandı.
Polisin iple bağladığı inek, sahibine teslim edildi
Etiketler: ABD
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