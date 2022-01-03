Uluslararası finansal araştırma kuruluşu IHS Markit, ABD'nin Aralık 2021 dönemine ilişkin imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) nihai verilerini açıkladı.

Buna göre, aralık ayına ilişkin imalat sanayi PMI, 57,8'den 57,7 değerine revize edildi.

İmalat sanayi PMI verisi, kasımda 58,3 değerinde gerçekleşmişti.

IHS Markit'ten yapılan açıklamada, Amerikan imalat sektörünün düşük üretim ve yeni sipariş artışı nedeniyle 2021'deki en yavaş iyileşmeyi gösterdiği kaydedildi.

PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektörde "genişlemeye", 50'nin altında kalması ise "daralmaya" işaret ediyor.