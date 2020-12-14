ABD'de ilk koronavirüs aşısı bir hemşireye yapıldı
ABD'de yeni tip koronavirüse karşı geliştirilen aşı, ilk olarak New York'ta bir hemşireye uygulandı. Trump, sosyal medyadan "Tebrikler ABD. Tebrikler dünya" paylaşımını yaptı.
ABD'de COVID-19'a karşı aşılama başladı. Aşıda öncelik sağlık çalışanlarına verilecek.
New York'ta yoğun bakımda çalışan hemşire Sandra Lindsay, canlı yayında Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği COVID-19 aşısını yaptıran ilk kişi oldu.
Aşı yapılırken canlı yayına New York Valisi Andrew Cuomo da video konferansla katıldı.
ABD'de ilk koronavirüs aşısı New York'ta bir hemşireye yapıldı. pic.twitter.com/vru3AVXW8Y— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 14, 2020
"Sancılı bir dönemin sonunun başlangıcı olur"
Lindsay, aşı olduktan sonra, "Bugün umutluyum, rahatladım. İyileşeceğimizi hissediyorum. Umarım aşı, ülkemizde çok sancılı bir dönemin sonunun başlangıcı olur" dedi.
Halka aşının güvenli olduğunu aşılamak istediğini belirten Lindsay, salgına son vermek için herkesin üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerektiğini vurguladı.
Lindsay, tünelin sonunda ışık göründüğüne işaret ederek, maske takmaya ve sosyal mesafeye özen göstermeye devam edilmesi gerektiğinin altını çizdi.
First Vaccine Administered. Congratulations USA! Congratulations WORLD!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 14, 2020
Trump'ın aşı paylaşımı
ABD Başkanı Donald Trump'da Twitter hesabından, "İlk aşı yapıldı. Tebrikler ABD. Tebrikler dünya" açıklamasını yaptı.