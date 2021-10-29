35 yaşındaki Brian Mark Lemley ve 29 yaşındaki Kanadalı Patrik Jordan Mathews, beyaz milliyetçi bir terör örgütü olan Base'in üyeleriydi.

Geçen yıl Richmond, Virginia'daki bir silah mitinginin ABD hükümetinin düşüşünü düzenlemek için nasıl kullanılabileceğini tartıştığı video kayıtları ortaya çıkan adamlar, suçlamaları kabul etti.

Dava dosyasında yer alan haberlere göre, demiryolu hatlarını tahrip etmenin ve su kaynaklarını zehirlemenin yanı sıra, ırkçı katil Dylann Roof'u Indiana'daki bir hapishaneden kaçırmayı planladılar.

AP News'in bildirdiğine göre, ABD Bölge Yargıcı Theodore Chuang, dosyaların ABD hükümetini devirme isteklerinin vahşetini gösterdiğini söyledi. Mahkeme, bunun sadece arkadaşlar arasında bir konuşma olduğu fikrini reddediyor” dedi.

Kanada Ordusunda yedek görevde olan Mathews, Winnipeg Free Press tarafından isminin ifşa edilmesinden sonra Kanada'dan kaçmıştı.

Lemley, eve dönmeden ve TSSB teşhisi konmadan önce Irak'ta ABD Ordusu süvari izci olarak görev yaptı.

Davayı yürüten ABD'li Başsavcı Erek Barron, "Bu cümleler, onların nefret dolu çabalarının başarısız olduğunu açıkça ortaya koyuyor" dedi.