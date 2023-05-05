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Dünya
AA 05.05.2023 11:48

ABD'de iki farklı olayda 9 kişiyi öldüren iki saldırgan intihar etti

ABD'nin Oklahoma ve Georgia eyaletlerinde işlenen cinayetlerde toplam 9 kişi öldü, iki saldırgan da intihar etti.

ABD'de iki farklı olayda 9 kişiyi öldüren iki saldırgan intihar etti
[Fotoğraf: Reuters Arşiv]

Oklahoma eyaletinde cinsel saldırıdan 20 yıl hüküm giymiş ve 2020'de iyi halden erken tahliye edilen Jesse McFadden'in karısı, 3 çocuğu ve çocuklarının 2 arkadaşını öldürdükten sonra intihar ettiği belirtildi.

Okmulgee Polis Şefi Joe Prentice basın açıklamasında, kurbanların cesetlerinin Oklahoma'nın ormanlık bölgesindeki derenin yakınında bulunduğunu, bu kişilerin hepsinin 9 mm'lik tabancayla başlarına bir ila üç kez ateş edilerek öldürüldüğünü bildirdi.

Saldırgan McFadden'in, cesetleri cinayet mahalinden dere kenarına taşıyıp daha sonra intihar ettiğini kaydeden Prentice, "Herkes nedenini anlamak istiyor. Normal insanlar nedenini anlayamaz. Bunun gibi suçları işleyen insanlar şeytandır ve bizim gibi normal insanlar bunu neden yaptıklarını anlayamaz." diye konuştu.

17 yaşındaki bir çocuğa cinsel saldırı nedeniyle 2003'te girdiği hapishaneden 2020'de çıkan McFadden'in, 16 yaşındaki bir kız çocuğuyla cinsel içerikli paylaşımlar yapması nedeniyle yeniden yargılandığı, tekrar hapse girme ihtimalinin olduğu bilgisi paylaşıldı.

3 kadını öldürüp intihar etti

Georgia eyaletinde de bir saldırganın 3 kadını öldürdükten sonra intihar ettiği bildirildi.

Eyalet yetkilileri, Colquitt ilçesinde silahlı bir kişinin önce birbirine yakın evlerde oturan annesini ve anneannesini, daha sonra da girdiği McDonalds'ta bir başka kadını öldürdüğünü belirtti.

Bu saldırganın da işlediği cinayetlerden sonra intihar ettiği kaydedildi.

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