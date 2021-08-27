ABD Ulusal Kasırga Merkezi, Keymen Adaları'ndan geçen tropik fırtınanın Meksika Körfezi'nin güneydoğusunda kategori 3 seviyesinde bir kasırgaya dönüşeceğini tahmin ettiklerini açıkladı.

Uzmanlar, bölgeye 16 yıl önce vuran Katrina'dan sonra Ida'nın da özellikle New Orleans için önemli tehlike oluşturabileceğine dikkati çekti.

[Ida kasırgası uydu görüntüsü | Fotoğraf: Reuters]

Louisiana'nın güneydoğusu, Mississippi kıyıları ve Alabama eyaletinin hafta sonu ve pazartesi günü 40-50 santimetre yağış almasını beklediklerini bildiren Ulusal Kasırga Merkezi, fırtına dalgası nedeniyle sel oluşabileceği uyarısında bulundu.

Kategori 5 şiddetinde olan Katrina Kasırgası 2005'te Louisiana'da, New Orleans ve çevresinde 1800 kişinin ölümüne ve 125 milyar dolar hasara yol açmıştı.