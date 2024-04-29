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Dünya
AA 29.04.2024 13:21

ABD'de hortumlar nedeniyle ölenlerin sayısı 5'e yükseldi

ABD'nin Oklahoma ve Iowa eyaletlerinde hortumlar sonucu ölen kişilerin sayısının 5'e çıktığı bildirildi.

ABD'de hortumlar nedeniyle ölenlerin sayısı 5'e yükseldi

Hughes County Acil Sağlık Hizmetlerinin açıklamasına göre, Oklahoma'da biri çocuk 4 kişi, Iowa'da da bir kişi hortumlar sebebiyle hayatını kaybetti.

Iowa ve Oklahoma'da yaşamını yitirenlerin sayısı 5'e yükseldi.

Hasarın ardından temizlik çalışmalarına başlanan Oklahoma'daki hastanelerde yaklaşık 100 yaralı bulunuyor.

Hortumların etkisinin yoğun hissedildiği Oklahoma City'in güneyindeki 5 bine yakın nüfusu bulunan Sulphur kentinde ise yaklaşık 30 kişi yaralandı.

Oklahoma'da meydana gelen ve güneydeki Holdenville kasabasını vuran hortumlar nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Ev ve iş yerleri hasar gördü

Oklahoma Valisi Kevin Stitt, kenti ziyaretinde yaptığı konuşmada, yıkımın büyüklüğüne işaret ederek, "Şehir merkezindeki bütün iş yerleri yıkılmış gibi görünüyor." ifadesini kullandı.

Sulphur kenti sakinlerinden Kelly Trussell, hortumların etkisinin büyük olduğuna dikkati çekerek, "Nasıl yeniden inşa edeceğiz? Bu, tam bir yıkım." dedi.

Nebraska eyaletinin Omaha kentinde de hortumlar etkili olurken bölgedeki ev ve iş yerleri hasara uğradı.

ABD Başkanı Joe Biden, Oklahoma Valisi Stitt ile görüştü

Beyaz Saray yetkilileri, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Oklahoma Valisi Kevin Stitt ile görüşerek federal hükümetin desteğini ilettiğini açıkladı.

Hortumların sebep olduğu hasarın tespiti için resmi değerlendirmeler sürüyor.

Oklahoma Valisi Stitt, dün, olumsuz hava koşulları nedeniyle eyalet genelindeki 12 bölgede "acil durum" ilan etmişti.

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