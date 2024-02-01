Açık 2.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 01.02.2024 09:55

ABD'de havalimanında hangar çöktü: 3 kişi öldü

ABD'nin Idaho eyaletindeki havalimanında inşaat halindeki hangarın çökmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 5'i ağır 9 kişi yaralandı.

ABD'de havalimanında hangar çöktü: 3 kişi öldü
[Fotograf: AP]

ABD'de Boise kent yönetiminden yapılan yazılı açıklamada, akşam saatlerinde kentteki havalimanında özel bir firmanın yaptırdığı ve halihazırda inşaat halinde olan hangarın çöktüğüne dair ihbar alındığı belirtildi.

Açıklamada, olayda 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 9 kişinin ise yaralandığını kaydedilirken, yaralılardan 5'inin durumunun kritik olduğu kaydedildi.

Boise İtfaiyesi Operasyonlar Şefi Aaron Hummel, düzenlediği basın toplantısında, çelik hangarın "feci" şekilde çöktüğünü belirtti.

Yetkililer, olayın nedenini soruşturuyor.

ETİKETLER
ABD
Sıradaki Haber
Japonya'daki depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısı 238'e çıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:12
Deprem bölgesinde çimento firmalarına fahiş fiyat denetimi: 37,8 milyon lirayı ceza kesildi
11:07
Doğu donuyor: Ardahan eksi 30'u gördü
10:54
Gaziantep'te fabrikada çıkan yangın söndürüldü
10:47
Japonya'da yine uçak kazası
10:52
Kilisedeki silahlı saldırıyla ilgili 34 şüpheli adliyeye sevk edildi
10:36
Bayburt’ta gölet ve akarsular dondu
Belgrad Ormanı'nın kanatlı sakinleri
Belgrad Ormanı'nın kanatlı sakinleri
FOTO FOKUS
İnci Kefali Tabiat Parkı beyaza büründü
İnci Kefali Tabiat Parkı beyaza büründü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ