ABD'de havalimanında hangar çöktü: 3 kişi öldü

ABD'de Boise kent yönetiminden yapılan yazılı açıklamada, akşam saatlerinde kentteki havalimanında özel bir firmanın yaptırdığı ve halihazırda inşaat halinde olan hangarın çöktüğüne dair ihbar alındığı belirtildi.

Açıklamada, olayda 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 9 kişinin ise yaralandığını kaydedilirken, yaralılardan 5'inin durumunun kritik olduğu kaydedildi.

Boise İtfaiyesi Operasyonlar Şefi Aaron Hummel, düzenlediği basın toplantısında, çelik hangarın "feci" şekilde çöktüğünü belirtti.

Yetkililer, olayın nedenini soruşturuyor.