ABD'nin New York şehri son zamanların en ilginç cenaze törenine tanıklık etti.

Musevi cemaatinin önde gelen isimlerinden Haham Yisroel Avrohom Portugal 1 Nisan'da hayatını kaybetti.

Nazi Almanyası'nda soykırım kurbanı olmaktan kurtulan 95 yaşındaki hahamın cenazesine 100 bin kişi katıldı.

Sokakların ve caddelerin dolup taştığı, gözyaşlarının sel olduğu cenaze töreni için yollar kapatıldı, geniş güvenlik önlemleri alındı.

Bazı dükkanlar ise hahama saygı için kepenk kapattı.

Cep telefonu kullanılmaması istendi

Teknolojiyi reddeden dini liderin cenaze töreninde sık sık yapılan uyarı dikkat çekti.

Kalabalığa cep telefonlarına dokunmaları halinde tabuta el sürmemeleri uyarıları yapıldı. Mümkünse telefon kullanmamaları istendi.

Bazı kişiler yasağı deldi ve bu anı ölümsüzleştirmek için cep telefonuyla kayda girdi.

Zaman zaman taşkınlıkların da yaşandığı törende 2 polisin yaralandığı açıklandı.

Kaynak: TRT Haber