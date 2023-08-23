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Dünya
AA 23.08.2023 13:40

ABD'de gündüz bakımevinde unutulan bebek öldü

ABD'nin Nebraska eyaletinin Omaha şehrinde gündüz bakımevinin servisinde saatlerce 38 derece sıcakta unutulan 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti.

ABD'de gündüz bakımevinde unutulan bebek öldü
[Fotograf: DHA]

ABD'de Douglas bölgesi savcılarından Brenda Beadle, "Kidz of the Future Childcare" isimli gündüz bakımevinin servisinde unutulan Ra'Miyah Worthington isimli bebeğin yaklaşık 38 derece sıcakta 5-6 saat boyunca araçta kaldığını söyledi.

Vücut sıcaklığı 42,8 dereceye ulaşan bebek yaşamını yitirdi.

Bebeği araçta unutan 62 yaşındaki servis şoförü Ryan Williams, "bebeğin ölümüne sebebiyet veren ihmalden" suçlanıyor. Williams suçlu bulunması durumunda, 4 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.

Bakımevi kapalı kalacak

Şoför Williams, servisten inmek istemeyen bir çocukla uğraşırken dikkatinin dağıldığını ve bebeği içerde unuttuğunu söyledi.

Eyalet yetkilileri, bebeğin ölümünün araştırılmaya devam ettiği sürede söz konusu bakımevinin kapalı olacağını vurguladı.

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