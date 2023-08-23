Yurt dışındaki Türk varlığının genç lider adayları Türkiye'de buluştu

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, dünyanın farklı ülkelerinden gelerek YTB’nin Genç Liderler Programı’na katılan gençler ile bir araya geldi.

Yurt dışında yaşayan gençlerin; sosyal, siyasi, akademik ve sivil toplum alanlarında başarı elde ederken Türkiye ile de bağların güçlenmesi için hazırlanan programa bu yıl 9 ülkeden 29 genç katıldı

“Diasporanın Gençleri Geleceği Tartışıyor"

2050 Vizyonu ve Türk Diasporası” temasıyla hazırlanan program kapsamında gençler bir hafta boyunca alanında uzman isimlerden çeşitli eğitimler alacak.

YTB Başkanı Eren gençler ile buluşmasında YTB’nin faaliyetlerini anlatarak kurumun genç nesile yönelik çalışmalarına dikkat çekti. Yurt dışındaki Türk varlığının genç nesil ile kalıcı hale geleceğinin altını çizen Eren, birçok alanda yapılan programlarla gençlerin projelerine katı sağladıklarına vurgu yaptı.

"Avrupa’da 5 milyon Türk varlığından bahsediliyor"

Yurt dışında doğmuş, büyümüş ve yaşadıkları ülkelerin asli unsuru olan gençlere yönelik programlar ve faaliyetler hazırladıklarını söyleyen Eren, “Biliyoruz ki Avrupa’da kalıcı bir Türk varlığı gençlerin gayretleri sayesinde sağlanacak. Bugüne kadar bu mücadeleyi birinci ve ikinci neslimizin yapmış olduğu çalışmalar, kurmuş olduğu dernekler ve yapmış olduğu camiler neticesinde elde ettik. Bugün Avrupa’da 5 milyon Türk varlığından bahsediliyor. İnşallah bu beş milyonun kalıcı olması için, yaşadığınız ülkelere katkı sağlamanız için aynı zamanda Türkiye ile bağlarınızı devam ettirmeniz bunun yanı sıra Türkiye’ye de katkı sağlamanız için çok farklı alanlarda programlar düzenliyoruz” dedi.

Eren YTB'nin gençlere yönelik programlarını sıraladı

YTB’nin her yıl yurt dışında yaşayan gençlerin kariyerlerine destek olacak çalışmalar da hayata geçirdiğini belirten Abdullah Eren, “Avrupa’nın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST’e Avrupa’dan gençlerimizi getiriyoruz. Staj programları düzenliyoruz. Her sene Avrupa’dan 80’e yakın gencimize Türkiye’deki kamu kurumlarında staj yaptırıyoruz. Bu sene TUSAŞ’la bir protokol yaptık ve 100’e yakın gencimize burada staj imkanı sağlıyoruz. Gençlik kampları düzenliyoruz. Kültürel geziler düzenliyoruz. Gençlere yönelik burslar veriyoruz” diyerek YTB’nin gençlere yönelik programlarını sıraladı.

YTB’nin gençlik programları içerisinde Genç Liderler Programı’nın önemli yer tuttuğunu anlatan Eren, yurt dışındaki yeni nesillerin eğitimleri ve sosyal hayatlarındaki başarılarının destelenmesi için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Bu programla Avrupa’nın genç liderlerini aradıklarını anlatan Eren, “Gençlere yönelik yaptığımız programlardan bir tanesi de şu an sizlerin içinde olduğu Genç Liderler Programı. Bu programla Avrupa’nın genç liderlerini arıyoruz. Onların kendilerini yetiştirmesine katkı sağlamaya gayret ediyoruz. Bu programla en önemlisi sizler birbirinizi tanımış olacaksınız. Avrupalı Türk dediğimiz bu kimliği oluşturan gençler olarak birbirinizi tanımış olacaksınız. Bu durum da bizler için en büyük kazanımlardan bir tanesi” dedi.

