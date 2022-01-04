Haber Giriş: 4 Ocak 2022 Salı 11:49Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
ABD'de genç adam 2,75 dolar için canından oldu
New York'ta bir kişi bilet almadan metroya binmek istedi. 28 yaşındaki genç, turnikelerden atlamaya çalışırken yaşamını yitirdi.
Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde ilginç bir olay yaşandı. 28 yaşındaki genç adam metroya binmek için turnikelerin başına gitti.
Fiyatı 2,75 dolar olan biletlerden almayan adam, turnikelerden atlayarak metroya ücretsiz binmeye çalıştı.
Başarısız denemelerin ardından turnikelere asılarak, diğer tarafa geçmek isteyen genç, dengesini kaybetti ve baş üstü yere düştü.
Kafasını beton zemine çarpan genç adamın, olay yerinde hayatını kaybettiği açıklandı.
Etiketler: ABD
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