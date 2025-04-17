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Dünya
Reuters 17.04.2025 21:22

ABD'de Florida Eyalet Üniversitesi'nde silahlı saldırı: 1 ölü, 6 yaralı

ABD'de, Florida Eyalet Üniversitesi'nde düzenlenen silahlı saldırı sonucu en az bir kişi hayatını kaybetti, altı kişi yaralandı. Yetkililer, bir şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Olay, Florida’nın başkenti Tallahassee’de bulunan Florida Eyalet Üniversitesi kampüsündeki Öğrenci Birliği binasında öğle saatlerinde meydana geldi.

42 binden fazla öğrencinin eğitim gördüğü kampüste, silah seslerinin duyulmasının ardından öğrenci ve öğretim görevlilerine güvenli bir alanda kalmaları yönünde uyarı yapıldı. Polis, olay yerine hızla müdahale etti.

Bölgedeki Tallahassee Memorial HealthCare hastanesinden yapılan açıklamada, saldırı sonrası hastaneye altı yaralının getirildiği belirtildi. Yaralılardan birinin durumunun kritik, diğerlerinin ise ciddi olduğu ifade edildi.

CNN’e bilgi veren iki kolluk kuvveti kaynağı, polis ekiplerinin saldırıdan kısa süre sonra bir şüpheliyi gözaltına aldığını bildirdi. Ayrıca, olayla bağlantılı üç ateşli silah ele geçirildi: biri şüphelinin üzerinde, biri yakındaki bir araçta ve bir av tüfeği de Öğrenci Birliği binasında bulundu.

Yetkili makamlardan henüz resmi bir doğrulama ya da ek açıklama gelmedi.

FBI Direktörü Kash Patel, X platformunda yaptığı paylaşımda, Florida Eyalet Üniversitesi’ndeki olayla ilgili bilgilendirildiğini ve Jacksonville FBI saha ofisinden bir ekibin soruşturmaya destek verdiğini belirtti. Patel, “Yerel kolluk kuvvetlerine gereken her türlü desteği sağlayacağız,” dedi.

Bu olay, son yıllarda ABD’deki okul kampüslerini sarsan ölümcül silahlı saldırıların son örneği oldu.

2014 yılında, Florida Eyalet Üniversitesi mezunu bir kişi, kampüsün ana kütüphanesinde ateş açmış ve sınavlara hazırlanan yüzlerce öğrenci arasında iki öğrenciyi ile bir çalışanı yaralamıştı.
 

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