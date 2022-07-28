Olay, ABD'nin California eyaletinde yaşandı.

Polis ekipleri, iki evden yaptığı hırsızlık sonrası kargo aracıyla bölgeden uzaklaşan şüpheliyi takibe aldı.

Helikopter kamerası tarafından anbean kaydedilen kovalamacada, şüpheli, polisleri atlatmak için otoyola girdi.

Polis takibinden kaçmak için şüpheli, aracı karşı şeride sürdü ve otoyolda ters istikamette ilerlemeye başladı. Birçok kez yol değiştiren şüpheli iki kez kaza yaptı.

İkinci kaza sonrası araçtan inen zanlı, yolun karşısına koştu ve duvarı aşmak için sarmaşıklara tırmanmaya çalıştı.

Tüm çabasına rağmen duvarı aşamayan şüpheli, polis ekiplerini görünce ellerini kaldırarak yere yatıp teslim oldu.

Şüpheli, haneye tecavüz, araç hırsızlığı gibi bir çok suçtan yargı önüne çıkarıldı.