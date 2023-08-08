Az Bulutlu 35.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 08.08.2023 14:01

ABD’de federal yargıç, Trump'ın Jean Carroll’a açtığı karşı hakaret davasını reddetti

ABD’de federal yargıç, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın, E. Jean Carroll’a açtığı karşı hakaret davasını reddetti.

ABD’de federal yargıç, Trump'ın Jean Carroll’a açtığı karşı hakaret davasını reddetti

CNN’nin haberine göre, federal yargıç Lewis Kaplan, dün açıkladığı kararda, Trump’ın, cinsel taciz ve hakaretten sorumlu bulunması ve Carroll’a 5 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum olması sonrası Carroll’un CNN’e yaptığı açıklamalar nedeniyle açtığı karşı hakaret davasını geri çevirdi.

Karar, Carroll’un CNN’e, eski ABD Başkanı hakkında yaptığı açıklamaların yanlış olduğu veya "en azından büyük ölçüde doğru olmadığını" kanıtlayacak bilgi bulunmadığı gerekçesiyle alındı.

Caroll’un avukatı Roberta Kaplan, yaptığı açıklamada, "Mahkemenin, Donald Trump'ın karşı iddiasını reddetmesinden memnunuz." dedi.

Trump'ın avukatı Alina Habba ise ”Kusurlu karara kesinlikle katılmıyoruz ve kısa sürede temyiz başvurusunda bulunacağız.” ifadesini kullandı.

Yargıç Kaplan, daha önce Trump'ın yeni bir duruşma talebini de reddetmişti.

Carroll’a cinsel istismar davasında Trump “sorumlu” bulunmuştu

New York mahkemesinde jüri, "E. Jean Carroll" tarafından tecavüz ve hakaretle suçlanan eski ABD Başkanı Donald Trump'ın cinsel tacizden "sorumlu" olduğu kararına varmıştı.

Jüri, Trump’ın, Carroll’a cinsel taciz ve darptan 2 milyon, karalamadan 3 milyon dolar olmak üzere toplam 5 milyon dolar zarar tazminatı ödemesi gerektiğini bildirmişti.

Magazin dergisi yazarı Carroll, Trump'ın 1996 ilkbaharında New York'taki Bergdorf Goodman adlı mağazanın giyinme odasında kendisine cinsel tacizde bulunarak tecavüz ettiğini 2019'da açıklamıştı.

Trump ise "O kadın benim tipim değil" diyerek iddiaları reddetmişti.

ETİKETLER
ABD
Sıradaki Haber
Yunanistan Dışişleri Bakanı Türkiye ile ilişkilerin gelişmesinden umutlu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:36
British Museum önünde bıçaklı saldırı
15:31
Erzincan'da yolcu otobüsünde 12 kilo uyuşturucu ele geçirildi
15:28
AK Parti'de 4 aşamalı seçim planı
15:28
BM: Myanmar askeri yönetimi giderek daha sık ve yoğun savaş suçu işliyor
15:29
TBMM ikinci kez "olağanüstü" toplandı
15:10
Muş'ta iki köyün sakinleri arasındaki husumet barışla sonuçlandı
Beykoz Cam ve Billur Müzesi
Beykoz Cam ve Billur Müzesi
FOTO FOKUS
Kocaeli'de market deposunda yangın
Kocaeli'de market deposunda yangın
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ