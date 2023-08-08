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Dünya
AA 08.08.2023 13:45

Yunanistan Dışişleri Bakanı Türkiye ile ilişkilerin gelişmesinden umutlu

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Gerapetritis, Türkiye ile Münhasır Ekonomik Bölge ve kıta sahanlığı konularının çözümünde ilerleme kaydedilebileceğinden umutlu olduğunu belirtti.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Türkiye ile ilişkilerin gelişmesinden umutlu

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Yorgos Gerapetritis'in Mısır televizyon kanalı El- Kahire ile yaptığı röportajın metnini yayımladı.

Gerapetritis, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmelerinin yanı sıra Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO'nun Vilnius Zirvesi'ndeki görüşmelerine işaret ederek, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesinden umutlu olduğunu söyledi.

Yunan Dışişleri Bakanı, "Ticaret, ekonomi, sivil savunma, turizm, ülkelerin kalkınması gibi iki ülkenin ortak çıkar alanlarının pozitif gündem çerçevesinde ele alınmasının ardından ikili ilişkiler üzerine çalışmak istiyoruz." dedi.

İki ülke arasında "büyük anlaşmazlığın", Münhasır Ekonomik Bölge sınırlarının çizilmesi ve kıta sahanlığı olduğunu belirten Gerapetritis, "politik diyaloğumuzu ilerletebileceğimizden umutluyum." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Miçotakis görüşmüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında 11 Temmuz'da Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüşmüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Miçotakis ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Miçotakis ile görüştü

Miçotakis, Erdoğan ile görüşmesinin en önemli sonucunun her iki liderin pozitif bir bakış açısıyla tekrar yakınlaşma isteğini göstermesi olduğunu kaydetmişti.

Miçotakis, ayrıca Erdoğan ile Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi (YDİK) kapsamında Selanik'te tekrar buluşmayı planladıklarını açıklamıştı.

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