Haber Giriş: 8 Ağustos 2021 Pazar 16:05Son Güncelleme: Kaynak: İHA
ABD'de evin yanına düşen uçak alev topuna döndü
ABD'nin Minnesota eyaletinde yerleşim yerine düşen küçük uçak alev aldı. Kazadan kurtulan olmazken o anlar çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.
ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Victoria'da Mooney M20 tipi bir uçak, yerleşim yerine düştü.
Evin yanındaki boş araziye çakılan uçak alev topuna döndü. Çıkan yangın eve de sıçrarken kaza anı çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Carver County Şerif Ofisi kazadan kurtulan olmadığını belirtti. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise açıklanmadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: ABD Uçak Kazası
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