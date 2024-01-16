ABD'de etkili olan kutup soğukları nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetti

Ulusal Meteoroloji Servisi, ülkenin orta kuzey bölgeleri ve kuzey doğu eyaletlerinde hava sıcaklığının rüzgarla eksi 34 dereceye kadar düşebileceği uyarısında bulundu.

Associated Press'in haberine göre, kutup soğuklarının neden olduğu aşırı kış şartları sebebiyle Portland'de 4 kişi, Wisconsin eyaletinde de 3 evsiz yaşamını yitirdi.

Ülkedeki 23 eyalette aşırı kar yağışı, buzlanma ve dondurucu soğuk uyarısı, 200 milyondan fazla kişi için de "kış şartları" ikazı yapıldı.

New York, Baltimore ve Washington DC şehirleri mevsimin ilk karını görürken özellikle kar yağışının fazla olduğu bölgelerde okullar tatil edildi.

Kış şartları nedeniyle ülke genelinde 1 milyondan fazla öğrencinin okulunun kapatıldığı bilgisi paylaşıldı.

Ülkenin doğu yakasında 1300'den fazla uçak seferi iptal edildi. Oregan, Teksas ve Louisiana eyaletlerinde de 120 bin ev ve iş yerinde elektrik kesintileri yaşandı.

Yetkililer, kar yağışının gün içinde yağmur ve buzlanmaya dönüşmesi nedeniyle vatandaşlara zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları tavsiyesinde bulunuyor.

Aşırı kar yağışı nedeniyle Colorado gibi dağlık eyaletlerde çığ tehlikesine dikkat çekilirken ülkenin güney doğu eyaleti Florida'da gök gürültülü yağmur ve beklenmedik hortum tehlikesi uyarısı yapılıyor.