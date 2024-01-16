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Dünya
AA 16.01.2024 21:36

Suriye ordusunun İdlib'e düzenlediği saldırıda 1 sivil öldü, 8 sivil yaralandı

Suriye ordusu güçlerinin İdlib'in güneyindeki Eriha ilçesine düzenlediği saldırıda 1 sivil yaşamını yitirdi, 8 sivil yaralandı.

Suriye ordusunun İdlib'e düzenlediği saldırıda 1 sivil öldü, 8 sivil yaralandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

İdlib'in Serakıb ilçesinde konuşlu Suriye ordusuyla İran destekli yabancı terörist gruplar, İdlib'in güneyindeki Eriha ilçesine karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırı düzenledi.

Suriye sivil savunma kaynaklarından alınan bilgiye göre, saldırıda 1 sivil hayatını kaybetti, 8 sivil yaralandı.

Yaralılar, tedavi için hastanelere nakledildi.

İdlib'deki durum

Türkiye, Rusya ve İran, 2017'deki Astana toplantısında Suriye yönetiminin kontrolünde olmayan alanda 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturma karar aldı.

Şam yönetimi, İran destekli teröristler ve Rusya, saldırılara devam edip 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi.

Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için ek mutabakata varsa da saldırılar Mayıs 2019'da tekrar şiddetlendi. Türkiye ile Rusya'nın 5 Mart 2020'de sağladığı yeni mutabakatın ardından ateşkes büyük ölçüde korunuyor.

2017-2020 yıllarında saldırılardan kaçan yaklaşık 2 milyon sivil, Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

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