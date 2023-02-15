ABD'de eski kreş müdürü çocuklara uyku getiren sakız vermekle suçlandı
ABD'nin Indiana eyaletindeki Indianapolis şehrinde bir eski kreş müdürü, çocuklara, ebeveynlerinin rızası olmadan uyku hormonlu sakızlar vermekle suçlandı.
ABD'de mahkeme belgelerine göre, papaz David Faulk, polise, Cumberland'daki New Life Kilisesine bağlı kreşin müdürü 52 yaşındaki Tonya Rachelle Voris ve bir çalışanın, 1 ila 4 yaşlarındaki 17 çocuğa, ebeveynlerinin izni olmadan melatoninli (uyku hormonlu) sakızlar verdiğini öğrendiğini söyledi.
Faulk, Voris'in durumu itiraf etmesinden sonra kovulduğunu ancak diğer kişinin hala kreşte çalıştığını söyledi.
17 suçtan yargılanacak
Voris, gözetimindeki çocukların bakımındaki ihmali ve sorumsuzca davranışlarından ötürü, 17 suçtan yargılanacak.
Bazı ebeveynler, polise, çocuklarında uyumakta güçlük çekme ve vücutlarında kızarıklık gibi yan etkiler gördüklerini bme
Hapishane kayıtlarına göre Voris, gözaltına alındıktan sonra kefaletle serbest bırakıldı.