ABD'de mahkeme belgelerine göre, papaz David Faulk, polise, Cumberland'daki New Life Kilisesine bağlı kreşin müdürü 52 yaşındaki Tonya Rachelle Voris ve bir çalışanın, 1 ila 4 yaşlarındaki 17 çocuğa, ebeveynlerinin izni olmadan melatoninli (uyku hormonlu) sakızlar verdiğini öğrendiğini söyledi.

Faulk, Voris'in durumu itiraf etmesinden sonra kovulduğunu ancak diğer kişinin hala kreşte çalıştığını söyledi.

17 suçtan yargılanacak

Voris, gözetimindeki çocukların bakımındaki ihmali ve sorumsuzca davranışlarından ötürü, 17 suçtan yargılanacak.

Bazı ebeveynler, polise, çocuklarında uyumakta güçlük çekme ve vücutlarında kızarıklık gibi yan etkiler gördüklerini bme

Hapishane kayıtlarına göre Voris, gözaltına alındıktan sonra kefaletle serbest bırakıldı.