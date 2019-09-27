ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, ABD'nin neredeyse bütün eyaletlerinde elektronik sigara kullanımından kaynaklandığı tahmin edilen gizemli akciğer hastalığına yakalanan vaka sayısının 805'i bulduğunu açıkladı.

Ülkede gizemli akciğer hastalığından ölenlerin sayısı da 12'ye yükseldi.

Konuyla ilgili geniş çaplı bir soruşturma devam ediyor.

İlk vakalar nisanda ortaya çıktı

Uzmanlar, akciğerlerin yakıcı bir maddeye reaksiyon gösterdiği hastalığı inhalasyon hasarına benzetiyor.

ABD'de elektronik sigara kullanımından kaynaklandığı tahmin edilen gizemli akciğer hastalığında ilk vakalar nisanda ortaya çıkmıştı.

Belirtileri arasında solunum yetmezliği, bitkinlik, göğüs ağrısı ve kusma olan hastalığa elektronik sigara cihazının kendisinin mi yoksa içine konulan maddelerin mi sebep olduğu henüz bilinmiyor.

Kaynak: AA