Amerika Birleşik Devletleri'nde iktidardaki Demokratik Parti milletvekilleri ve siyasetçileri İsrail'e desteklerini sürdürüyor. Ancak bazı parti çalışanları ise aksi görüşte.

Demokratik Parti'de görevli olan ve bir bölümü seçim kampanyasında çalışan 500 kişi ABD Başkanı Joe Biden'a mektup gönderdi.

Mektupta, İsrail-Filistin meselesinde sorumluluk alması için taleplerini ilettiler.

"İsrail'i kesin bir şekilde kınamanızı istiyoruz"

Demokrat Parti çalışanları, İsrail'in kullandığı orantısız gücün yüzlerce can kaybına neden olduğunu vurguladı.

Mektupta, Biden'ın, "Hiçbir Amerikan Başkanı insan hakları ihlallerinde sessiz kalamaz" sözünü hatırlatarak, "Bu sebeple İsrail'in Filistinli sivilleri öldürmesini kesin bir şekilde kınamanızı istiyoruz" ifadesine yer verildi.

Ayrıca, Gazze'ye acil insani yardımın sağlanması, İsrail ablukasının kaldırılması, İsrail'in Gazze'deki insan hakları ihlallerinin incelenmesi istendi.

Batı Şeria'daki yasadışı inşaatların da durdurulması talep edildi.

ABD'nin İsrail'e son silah satışı ve genel anlamdaki askeri yardımların gözden geçirilmesi gerektiği de belirtildi.