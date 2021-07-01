Haber Giriş: 1 Temmuz 2021 Perşembe 04:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD'de çöken binada can kaybı 18'e yükseldi
ABD’nin Florida eyaleti Miami şehrinin Surfside bölgesinde 13 katlı binanın kısmen çökmesi sonucu hayatını kaybeden 2 kız çocuğunun cansız bedenine ulaşılmasıyla toplam can kaybı 18'e yükseldi.
Miami Belediye Başkanı Daniella Levine Cava, yaptığı basın toplantısında, binanın enkazındaki arama kurtarma çalışmalarında iki çocuğun cesedine ulaşıldığını duyurdu.
Söz konusu cesetlerin 10 yaşındaki Lucia ile 4 yaşındaki Emma Guara kardeşlere ait olduğunu belirten Cava, enkaz altında olduğu düşünülen 145 kişiden ise hala haber alınamadığını söyledi.
Cava, "Bu kadar beklenmedik ve daha önce benzeri görülmemiş bir olayda her can kaybı trajik, ancak çocuklarımızın kaybının yükü çok ağır." dedi.
ABD Başkanı Joe Biden ve eşi Jill Biden, bugün binanın bulunduğu bölgeye giderek ailelerle görüşecek ve çalışmaları yerinde izleyecek.
Etiketler: ABD
Sıradaki Haber
Kanada’da aşırı sıcaklar can almaya devam ediyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz