Amerika Birleşik Devletleri'nde bazı aileler eğitim sistemini beğenmedikleri için çocuklarını evde eğitiyor ve müfredatın belirli bir bölümünü kendileri belirliyor.



Müfettişler zaman zaman bunun denetimini yapsa da durum çoğunlukla kontrolden çıkıyor.



Bunun son örneği Ohio eyaletinden geldi.



'Beyazların üstünlüğünü' savunan bir çiftin, evde eğitim gören çocuklar için hazırladığı müfredatta Nazileri öven bilgiler yer aldığı ortaya çıktı.



Hitler'den alıntılar yapılıyor

Çiftin sosyal medya uygulaması Telegram’da oluşturduğu grubun yaklaşık 2 bin 500 üyesi bulunuyor. Grupta çocuklara ırkçı öğretiler verilmesine yönelik paylaşımlar yapılıyor.



Örneğin beyaz çocukların başka bir ırktan çocukla temas kurmasına izin verilmemesi gerektiği telkin ediliyor. Hitler ve diğer Nazi liderlerinden alıntılar yapılıyor.



ABD basınında geniş yer bulan olay büyük tepki çekti.



Eyalet yetkilileri ve eğitim bakanlığı inceleme başlattı.