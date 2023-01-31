Fransız basınındaki haberlere göre, Lecornu, Ukrayna'ya yapılacak yardımlarla ilgili açıklama yaptı.

Ülkesinin Ukrayna'ya gelecek haftalarda ek 12 Caesar obüsünün yanı sıra GM200 tipi 1 radar göndereceğini ifade etti

Öte yandan, 150 Fransız askeri Polonya'ya gönderilecek ve burada ayda 600 Ukraynalı askeri eğitecek. Böylelikle yaza kadar 2 bin Ukraynalı asker eğitilmiş olacak.

Fransa daha önce Ukrayna'ya 18 Caesar obüsü göndermişti.