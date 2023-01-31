Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı 20:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fransa, Ukrayna'ya ek 12 Caesar obüsü gönderecek
[Fotograf: AA]
Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, ülkesinin Ukrayna'ya ek 12 Caesar obüsü göndereceğini duyurdu.
Fransız basınındaki haberlere göre, Lecornu, Ukrayna'ya yapılacak yardımlarla ilgili açıklama yaptı.
Ülkesinin Ukrayna'ya gelecek haftalarda ek 12 Caesar obüsünün yanı sıra GM200 tipi 1 radar göndereceğini ifade etti
Öte yandan, 150 Fransız askeri Polonya'ya gönderilecek ve burada ayda 600 Ukraynalı askeri eğitecek. Böylelikle yaza kadar 2 bin Ukraynalı asker eğitilmiş olacak.
Fransa daha önce Ukrayna'ya 18 Caesar obüsü göndermişti.
Son Haberler
- 21:13
- 20:59
- 20:57
- 20:43
- 20:55
Sıradaki Haber
Güney Afrika'nın en büyük kenti Johannesburg'da su kesintileri yaşanıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz