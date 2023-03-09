Çevre felaketine yol açan trenin sahibi demir yolu şirketi Norfolk Southern'ın CEO'su Alan Shaw, ABD Senatosu Çevre ve Bayındırlık İşleri Komitesi panelinde ifade verdi.

Shaw, "Bu tren kazasının East Palestine halkı ve çevredeki topluluklar üzerindeki etkisinden dolayı çok üzgünüm ve bunu düzeltmeye kararlıyım.” ifadesini kullandı.

Kaza sonrası çevre kirliliğini temizlemeye ve bölge halkının zararlarını gidermeye çalıştıklarını belirten Shaw, Norfolk Southern'ın toplumun iyileşmesi için 20 milyon dolarlık taahhütte bulunduğunu kaydetti.

Shaw, şirketin bölgede 10 yıl kalacak şekilde plan yaptığına işaret ederek, "East Palestine'nin iyileşmesi ve yeniden canlanması için ne kadar zaman alırsa alsın yanlarında olmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Senato komitesi panelinin, son günlerde tartışmalara neden olan tren kazalarını uzun vadede önlemek ve demir yolu taşımacılığını daha güvenli hale getirmek için olası yeni düzenlemeleri gündeme getirmek amacıyla düzenlendiği bildirildi.

Ohio'da tren kazaları

ABD'nin Ohio eyaletinin East Palestine kasabası yakınlarındaki demir yolunda kimyasal madde taşıyan Norfolk Southern'e ait 150 vagonlu trenin 50 vagonu 3 Şubat'ta raydan çıkarak infilak etmişti. Kaza sonrası kimyasal maddeler etrafa yayılarak çevre felaketine neden olmuş, yüksek miktarda zehirli kimyasal nedeniyle bölge sakinlerinin tahliyesine karar verilmişti.

Kazadan 3 gün sonra evlerine dönebilen çevre sakinleri, baş ağrısı, göz yanması, öksürük ve halsizlik şikayetlerinde bulunmuş, çevrede hayvan ölümlerine rastlanıldığı haberleri medyada yer almıştı.

Norfolk Southern, alanı çevreye duyarlı şekilde temizlediklerini, bölge halkına kaza kaynaklı kayıplar için yardım yaptıklarını duyurmuştu.

Kaza, kamuoyunun gündeminden uzun süre düşmezken aynı şirkete ait başka bir yük treni de bir ay sonra Ohio'nun Springfield kentinde yine kaza yapmıştı. 20 vagonun raydan çıktığı 4 Mart'taki ikinci kazada ölen veya yaralanan olmazken tehlikeli madde sızıntısının da yaşanmadığı bildirilmiş, sadece tedbir amaçlı çevre sakinlerine güvenli alanda bulunmaları tavsiye edilmişti.