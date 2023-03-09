Haber Giriş: 9 Mart 2023 Perşembe 20:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Litvanya Cumhurbaşkanı Nauseda yarın Türkiye'ye geliyor
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine yarın Türkiye'ye gelecek.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Litvanya Cumhurbaşkanı Nauseda, Cumnurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine yarın Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek.
Ankara'da yapılacak görüşmelerde, Türkiye ve Litvanya arasındaki ikili ilişkiler çeşitli boyutlarıyla gözden geçirilecek, işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.
Görüşmelerde ikili münasebetlerin yanı sıra 11-12 Temmuz 2023 tarihlerinde Vilnius'ta düzenlenecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin hazırlıkları başta olmak üzere, ittifakı ilgilendiren konuların ele alınması, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ile bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması öngörülüyor.
Etiketler: İletişim Başkanlığı NATO Recep Tayyip Erdoğan
Son Haberler
- 21:49
- 21:47
- 21:25
- 21:23
- 21:33
Sıradaki Haber
ABD'de işten çıkarmalar 2009'dan bu yana en yüksek seviyede
Yükleniyor lütfen bekleyiniz