ABD’nin New Jersey eyaletinde yer alan Allamuchy kasabasından geçen eyaletler arası yoldaki trafik kazasına müdahale eden polisler ölümden döndü.

Kaza bölgesinde bulunan polis araçlarını karşı şeritten gelen çekici çarptı.

23 Şubat’ta yerel saatle 23.30 sularında meydana gelen kazaya ait araç içi ve vücut kamerası görüntülerini paylaşan New Jersey Ulaştırma Departmanı, “Bu, sürücülerin neden ilk müdahale ekipleri için yavaşlayıp kenara çekilmeleri gerektiğine dair yürekleri durduran bir hatırlatma. Neyse ki, bu sefer kimse yaralanmadı!` ifadelerine yer verdi.

Görüntülerde, karşı şeritten üzerlerine doğru gelen çekiciyi fark eden polisler, hızla kendilerini yolun dışına attığı görülürken, polislerin kazanın ardından yaralanan olup olmadığını sorduğu duyuldu.

Allamuchy İtfaiyesi, kazaya karışan çekicinin, kapalı kasa kamyon çektiğini aktararak, polis araçlarının kazada büyük hasar meydana geldiğini ifade etti.

Çekicinin şoförünün dikkatsiz araç kullanmaktan ceza aldığı bildirildi.