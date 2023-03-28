Temsilciler Meclisinde milletvekilleri, Çin'in "gelişmekte olan ülke" şeklinde sınıflandırılmasına son vermeyi hedefleyen yasa tasarısını oyladı.

Her iki partinin de desteğini alan tasarı, oy birliğiyle kabul edildi.

"Çin, gelişmekte olan bir ülke değildir" başlıklı yasa tasarısı, ABD Dışişleri Bakanı'nı Çin'i "gelişmekte olan ülke" olarak sınıflandırılmasını engellemek için gerekli adımları atmaya çağırıyor.

Tasarı, Çin'in "gelişmekte olan ülke" statüsü sayesinde sahip olduğu ayrıcalıklı muamele ve yardımların engellenmesini ve "gelişmekte olan" ülkeden "üst orta gelirli" veya "gelişmiş ülke" kategorisine geçirilmesini öngörüyor.

"Gelişmekte olan ülkeler" uluslararası kurumlarca bazı teşvik ve farklı muameleye tabi olabiliyor.

Örneğin; Dünya Ticaret Örgütü, bu ülkeler için ticaret fırsatlarını artırmak için özel teşvikler sağlıyor.

ABD'li milletvekilleri, Çin'in dünya ekonomisindeki yerini işaret ederek bu haklardan yararlanmasına karşı çıkıyor.