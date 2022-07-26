Haber Giriş: 26 Temmuz 2022 Salı 12:10Son Güncelleme: Kaynak: NYPD, NBC New York
ABD'de çarptıkları yayayı soyan kişiler aranıyor
ABD'de 3 kişi, otomobille çarptıkları kişinin eşyasını çaldı. O anlar kamera tarafından kaydedildi.
New York'un Bronx bölgesinde, bir otomobil yoldan geçen yayaya çarptı.
Çarpmasının etkisiyle savrulan 39 yaşındaki adam, yerde hareketsiz halde yatmaya başladı.
Yayaya çarpan otomobildekiler ise daha sonra, yerde yatan adamın kişisel eşyasını çaldı.
Polis, söz konusu kişilerin, çarptıkları kişinin cüzdanını kontrol etmek için ikinci kez geri döndüğünü açıkladı.
39 yaşındaki adamın durumunun kritik olduğu duyurulurken, araçtaki 3 kişi aranıyor.
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