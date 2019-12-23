Minnesota polisi, St. Paul bölgesindeki Darul İman camisine yapılan bir saldırı hakkında soruşturma başlattı.

Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi Minnesota Bölümü (CAIR-MN) tarafından yapılan açıklamaya göre, saldırgan cami içindeki beyaz tahtaya, Merry Christmas (Mutlu Noeller), Jesus (İsa), God (Tanrı) yazdı.

CAIR-MN İcra Direktörü Jaylani Hussein, kötü niyet taşıyan bu dini mesajlar ve camiye verilen zararlar nedeniyle emniyet güçlerini olayı araştırmaya çağırıyoruz dedi.

Camideki bilgisayarları da çalmaya çalıştığı söylenen saldırganın yaklaşık 7 bin dolarlık hasara neden olduğu açıklandı.

Polis, olayı camide meydana gelmesi nedeniyle bir nefret suçu olarak soruşturuyor.

Emniyet Müdürlüğü bölgedeki diğer camiler için devriyeyi artırdı.

Saldırgan henüz yakalanamadı.

Kaynak: ABC News