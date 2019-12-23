ABD'de camiye İslam karşıtı saldırı23 Aralık 2019 Pazartesi 09:20 - Son Güncelleme 23 Aralık 2019 Pazartesi 10:19
ABD'nin Minnesota eyaletinde İslam karşıtı biri, camideki tahtaya, Merry Christmas (Mutlu Noeller), Jesus (İsa), God (Tanrı) yazdı. Cami camlarını da kıran saldırgan hakkında soruşturma başlatıldı.
Minnesota polisi, St. Paul bölgesindeki Darul İman camisine yapılan bir saldırı hakkında soruşturma başlattı.
Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi Minnesota Bölümü (CAIR-MN) tarafından yapılan açıklamaya göre, saldırgan cami içindeki beyaz tahtaya, Merry Christmas (Mutlu Noeller), Jesus (İsa), God (Tanrı) yazdı.
CAIR-MN İcra Direktörü Jaylani Hussein, kötü niyet taşıyan bu dini mesajlar ve camiye verilen zararlar nedeniyle emniyet güçlerini olayı araştırmaya çağırıyoruz dedi.
Camideki bilgisayarları da çalmaya çalıştığı söylenen saldırganın yaklaşık 7 bin dolarlık hasara neden olduğu açıklandı.
Polis, olayı camide meydana gelmesi nedeniyle bir nefret suçu olarak soruşturuyor.
Emniyet Müdürlüğü bölgedeki diğer camiler için devriyeyi artırdı.
Saldırgan henüz yakalanamadı.
Kaynak: ABC News