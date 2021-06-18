Haber Giriş: 18 Haziran 2021 Cuma 09:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD'de bot kazası: 3 ölü
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde, nehirde gezinti yapan bir grubu taşıyan bot alabora oldu. Bottaki 9 kişiden 3'ü hayatını kaybetti.
ABD'de Rockingham Acil Durum Hizmetleri Direktörü Rodney Cates, Dan Nehri'nde yaşanan kazada 9 kişiyi taşıyan botun, nehirdeki baraj bendinden aşağı yuvarlandığını açıkladı.
Kurtarma ekipleri bölgede helikopterle arama yaptı.
2 kişi kayıp
Bottaki 9 kişiden 4'ünü kurtarılırken, 3 kişinin cesedine ulaşıldı.
Kayıp 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.
Etiketler: ABD
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