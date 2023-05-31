Çok Bulutlu 15.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 31.05.2023 23:10

ABD'de borç limiti anlaşmasına doğal gaz boru hattı projesinin dahil edilmesi tepki çekti

ABD'nin Batı Virginia Senatörü Joe Manchin'in, Mountain Valley Boru Hattı projesini destekleyerek Kongrenin Cumhuriyetçi kanadıyla yapılan borç limiti anlaşmasına bu projeyi dahil etmesi tepkilere yol açtı.

ABD'de borç limiti anlaşmasına doğal gaz boru hattı projesinin dahil edilmesi tepki çekti

Biden yönetiminin, çevresel hedeflerini eleştiren muhafazakar Demokrat Senatör'ün bir radyo programında, Beyaz Saray'ın Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy ile yaptığı borç limiti pazarlığını "alkışladığını" ifade etmesi, Virginia eyaletinden geçecek yaklaşık 483 kilometre uzunluğundaki doğal gaz boru hattına karşı olan çevrecileri kızdırdı.

Manchin, Appalachian Dağları'ndan doğal gaz transferini gerçekleştirecek boru hattının önemini vurgulayan konuşmasında, "Ürüne Amerika'da ihtiyaç var. Ne yaparsan yap bazı insanları tatmin edemezsin" dedi.

Appalachian Voices'un Virginia politika direktörü Peter Anderson, tepkisini "Ülkemizin kredi limitiyle ilgili bir oylamada, Mountain Valley Boru Hattı'nı onay için dahil etmek korkunç bir harekettir" sözleriyle dile getirdi.

Demokrat partililerin yanında bazı Cumhuriyetçiler de tepki gösterdi

Senatör Manchin'in söz konusu boru hattı projesinin onaylanması konusunun borç limiti anlaşmasına dahil edilmesine destek vermesi, Demokrat Partili bazı senatör ve Temsilciler Meclisi üyeleriyle Cumhuriyetçi Parti üyelerinin de tepkisine yol açtı.

Virginia'nın Demokrat Senatörü Tim Kaine ve bir grup Demokrat Temsilciler Meclisi Üyesi, boru hattını borç limiti anlaşmasından çıkarmak için bir değişiklik teklifi sunacaklarını açıkladı.

Tennessee Eyalet Kongre Üyesi Justin Pearson (Demokrat) gazetecilere verdiği demeçte, "Bu yönetimin çevresel adaleti önemsediğini iddia etmesi ve ardından Ulusal Çevre Politikası Yasası'nı hiçe sayarak Mountain Valley Boru Hattı'na yeşil ışık yakması iğrenç ve yanlıştır" diye konuştu.

Güney Carolina'dan Cumhuriyetçi Temsilci Nancy Mace de tepkisini Twitter'dan dile getirerek tasarıyla ilgili aleyhte oy kullanacağını açıkladı.​​​​​​​

ETİKETLER
ABD Doğalgaz
Sıradaki Haber
Sudan'da yerinden olanların sayısı 1,6 milyonu aştı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:16
TCG Anadolu, İstanbul ve İzmir'deki limanlarda 400 bin ziyaretçi ağırladı
23:10
Sudan'da yerinden olanların sayısı 1,6 milyonu aştı
23:08
ABD'de okullar, işten ayrılmalar nedeniyle öğretmen bulmakta zorlanıyor
22:55
Eski Pakistan Başbakanı Han, kefaletle 19 Haziran'a kadar serbest bırakıldı
22:20
ABD'li ünlü aktör Al Pacino 83 yaşında baba oluyor
21:57
Fed, ABD'de ekonomik faaliyetin 'çok az' değiştiğini açıkladı
Kılıçkaya Barajı'nda doluluk oranı yüzde 100'e ulaşınca kapaklar açıldı
Kılıçkaya Barajı'nda doluluk oranı yüzde 100'e ulaşınca kapaklar açıldı
FOTO FOKUS
Rus füzesi başkent Kiev’de otoyola düştü
Rus füzesi başkent Kiev’de otoyola düştü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ