Fligthradar24 kayıtlarına göre 18 Aralık'ta yaşanan olayda, hava yolu şirketine ait Boeing 777 tipi yolcu uçağının irtifası, 670 metreye tırmandıktan sonra hızlı bir dalışla, 21 saniye içinde, 250 metrenin altına düştü.

Okyanus yüzeyine 243 metre kadar yaklaşan uçaktaki yolcular veya mürettebatla ilgili herhangi bir yaralanma raporu bildirilmezken, o gün ve sonrasında olayla ilgili sosyal medyaya düşen herhangi bir görüntü veya bilgi paylaşımına da rastlanmadı.

Yeni ortaya çıkan olayla ilgili Air Current'te yer alan bilgiler göre, Maui adasından havalanan uçaktaki ani irtifa kaybı kalkıştan bir dakika sonra gerçekleşirken, uçuşun Pasifik üzerindeki kalan 4 saat 15 dakikalık kısmı sorunsuz tamamlandı.

Air Current, United yetkililerinin, açığa çıktıktan sonra yaşananları doğruladığı, söz konusu uçaktaki pilotların "ek eğitime" gönderildiği ve konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiği bilgisini paylaştı.