Haber Giriş: 6 Eylül 2022 Salı 17:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
ABD'de bir spiker canlı yayında kısmi felç geçirdi
ABD'de yerel bir televizyon kanalında çalışan spiker, canlı yayın sırasında kısmi felç geçirdi. Spikerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
ABD'nin Oklohama eyaletindeki yerel bir televizyon kanalında sunuculuk yapan Julie Chin, bir haberi sunarken zorlanmaya başladı.
Ne olduğunu anlamakta güçlük çeken sunucu, bir süre sonra devam edemedi.
Kısmi felç geçirdi
İzleyicilerden özür dileyen sunucu, "Üzgünüm ama bu sabahtan beri bana bir şeyler oluyor." dedi.
Daha sonra hastaneye kaldırılan kadının kısmi felç geçirdiği öğrenildi. Tedavi altına alınan sunucunun sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.
Etiketler: ABD
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