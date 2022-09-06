ABD'nin Oklohama eyaletindeki yerel bir televizyon kanalında sunuculuk yapan Julie Chin, bir haberi sunarken zorlanmaya başladı.

Ne olduğunu anlamakta güçlük çeken sunucu, bir süre sonra devam edemedi.

Kısmi felç geçirdi

İzleyicilerden özür dileyen sunucu, "Üzgünüm ama bu sabahtan beri bana bir şeyler oluyor." dedi.

Daha sonra hastaneye kaldırılan kadının kısmi felç geçirdiği öğrenildi. Tedavi altına alınan sunucunun sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.