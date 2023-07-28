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Dünya
AA 28.07.2023 21:05

ABD'de bir siyahinin üzerine polis köpeğini salan memur işten atıldı

ABD’nin Ohio eyaletinde, polisle girdiği kovalamaca sonunda teslim olan siyahi tır şoförünün üzerine polis köpeğini salan memurun işine son verildi.

ABD'de bir siyahinin üzerine polis köpeğini salan memur işten atıldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

ABD’de Circleville Polis Departmanından yapılan açıklamada, polis köpeğinden sorumlu memur Ryan Speakman'ın hakkında yapılan inceleme sonucunda işine son verildiği belirtildi.

Açıklamada, "İncelememiz, Speakman'ın, polis memurlarımız için uyguladığımız standartları ve beklentileri karşılamadığını gösteriyor. Bu nedenle Speakman, derhal geçerli olmak üzere departmandan uzaklaştırıldı." ifadesi kullanıldı.

Köpeğin saldırısına uğrayan siyahi tır şoförü Jadarrius Rose, ABC'ye verdiği mülakatta, ilk trafik kontrolünde polislerin silahlarını kendisine doğrulttuğu için korkup kaçtığını söyledi.

Rose, sonunda teslim olmaya karar verdiğini ve aracından elleri havada çıktığını belirterek, "10-12 polis silahını bana doğrultmuştu, sadece yanlış bir hareket yapıp ölmek istemedim. Beni vurmalarına sebep vermemek için üzerime salınan köpeğe karşı koymadım." ifadesini kullandı.

Üzerine salınan polis köpeğiyle ilgili görüntüleri daha sonra izlediğinde ağladığını anlatan Rose, "Yaşadığım için şükrediyorum." dedi.

Olay

23 yaşındaki tır şoförü Jadarrius Rose, 4 Temmuz'da Ohio'da tır kullanırken, aracın çamurluğunun birinin olmaması nedeniyle polis tarafından durdurulmak istenmişti.

Yayınlanan polis kamera görüntülerinde, Rose'un aracı kenara çektiği, polisin uzaktan silahını doğrultup aracından inmesini istediği ancak tırın hareket ederek şoförün kaçmayı tercih ettiği kaydedilmişti.

Bir süre devam eden kovalamacadan sonra polisin aracın tekerleklerini patlatması üzerine Rose'un ellerini havaya kaldırarak araçtan indiği, o esnada bir polisin, "Elleri havadayken köpeği salmayın" uyarısına rağmen üzerine polis köpeğinin salındığı görülmüştü.

Kamuoyunda büyük tepki çeken olayla ilgili Rose, polis departmanını mahkemeye vermişti.

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