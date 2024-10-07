ABD'de bir kişi evinde ayı saldırısına uğradı

Colorado Parklar ve Vahşi Yaşam yetkilileri, "kara ayı" türünden bir ayının Colorado eyaletindeki Lake City kasabasında bir eve girdiğini bildirdi.

Yetkililer, 3 yavrusuyla sürgülü kapıdan eve giren ayının, evde bulunan bir kişiye saldırdığını kaydetti.

Ayının saldırısına uğrayan 74 yaşındaki kişinin vücudunun çeşitli bölgelerinden ciddi şekilde yaralandığını aktaran yetkililer, hastanın evinde tedavi edildiğini belirtti.

Yetkililer, olay yerinin yakınlarında bulunan 4 ayının ise öldürüldüğünü açıkladı.