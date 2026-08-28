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Dünya
AA 28.08.2026 10:58

ABD'de bir grup senatör, ICE ekiplerinin elektrik şoku veren eldiven kullanma planına karşı çıkıyor

ABD'de bir grup Demokrat ve Bağımsız Senatör, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesinin (ICE), elektrik şoku veren eldiven tedariki için 10 ila 20 milyon dolar harcama yapması planının durdurulması talebinde bulundu.

ABD'de bir grup senatör, ICE ekiplerinin elektrik şoku veren eldiven kullanma planına karşı çıkıyor

The Hill gazetesinin haberine göre, Demokrat Senatör Catherine Cortez Masto liderliğindeki bir grup Demokrat ve Bağımsız Senatör, ICE Direktör Vekili David J. Venturella'ya mektup gönderdi.

ICE'ın elektrik şoku veren Düşük Çıkışlı Voltaj Yayıcı (G.L.O.V.E.) eldivenleri tedariki için 10 ila 20 milyon dolar harcama yapmasına ilişkin plandan "oldukça endişe duyulduğu" belirtilen mektupta, ICE'a söz konusu eldivenlerin kullanımından kaçınılması çağrısında bulunuldu.

Mektupta ayrıca, "Geçtiğimiz yıl ICE personeli, aşırı güç kullanımı ve sivil hak ihlallerine ilişkin çok sayıda olaya karıştı. Bu olaylar, ICE personelinin yeterince eğitilmediğini ve hesap vermediğini göstermiştir." ifadeleri kullanıldı.

Düşük Çıkışlı Voltaj Yayıcı eldivenler

ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesinin (ICE), çalışanlarına elektrik şoku veren eldiven tedariki için 10 ila 20 milyon dolar harcama yapmasının planlandığı ve Mart 2027'den itibaren eldivenlerin ekiplere dağıtılabileceği ifade edilmişti.

ICE ekiplerinin düzensiz göçmenlere ilişkin operasyonlarını yürütürken, Düşük Çıkışlı Voltaj Yayıcı (G.L.O.V.E.) eldivenleri kullanması bekleniyor.

ABD'de hapishane çalışanları, mahkumlar arasında gerilimin arttığı durumlarda bu eldivenleri kullanmaya başladı.

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