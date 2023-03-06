Polis yetkilileri, denetimli serbestlik ihlali nedeniyle aranan kişinin evinde dolaba saklanmış halde bulunduğunu bildirdi.

3 polis memurunun "bıçağı bırakması" emri verdiği kişinin, bıçağı bırakmadan polislerden birine doğru ilerlediği ve diğer iki polis tarafından vurulduğu belirtildi.

Olayın ardından ambulans çağırıldığı ancak vurulan adamın olay yerinde hayatını kaybettiği aktarıldı.

Başsavcılık Bağımsız Soruşturma Bölümü, olay yerindeki tüm memurların vücut kameraları taşıdığını, kaydedilen görüntülerin genellikle 14 gün içinde yayınlandığını bildirdi.